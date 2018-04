Me Aly Fall donne des nouvelles de Idy :"Il est serein et se porte bien"

Arrête ce jeudi matin par les forces de l'ordre et placé en détention dans les locaux du commissariat de la Médina avant d'être transféré au commissariat du Plateau. Son avocat Me Aly Fall, qui a pu s'entretenir avec lui a donné les raisons de l'arrestation de Idrissa Seck.

Selon lui on reproche à son client "d’avoir participé à un attroupement qui n’est pas autorisé".



Me Aly Fall assure que l'ancien Premier ministre "est serein et se porte bien".