Me Augustin Senghor attaqué par des supporteurs mbourois

Un incident s’est produit à la fin du match de Coupe Caf entre Mbour Petite Côte et RS Berkane (1-1). En effet, le président de la Fédération sénégalaise de Football (FSF), Me Augustin Senghor a été attaqué verbalement par des supporteurs mbourois au moment où il s’apprêtait à quitter le stade.



Ces derniers l’ont intercepté pour décrier la réintégration de l’USO Ouakam dans la compétition après que le TAS a levé sa suspension de cinq ans. Une scène qui aurait pu dégénérer n’eut été l’intervention d’un membre du 12e Gaindé et de quelques passants.





Record