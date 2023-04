Me Augustin Senghor, président de la FSF : « c’est une tristesse de voir les U23 éliminés »

Le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de Football (FSF) s'est réuni jeudi à son nouveau siège à Liberté 6 Extension. 10 points étaient à l'ordre du jour, notamment l'évaluation des U23. Les fédéraux ont décidé de convoquer une nouvelle rencontre d'ici trois semaines pour étudier les rapports.





« C'est une tristesse de voir les U23 éliminée», c'est la note émise par Me Augustin Senghor à la fin de la réunion du Comité exécutif, concernant le bataillon de Demba Mbaye. Le patron fédéral annonce qu'ils vont convoquer une autre réunion dans trois semaines pour évaluer les rapports.



Selon « Stades », il a énuméré tous les points à l'ordre du jour, la visite de la délégation de la FIFA dirigée par la secrétaire générale Fatma Samoura qui a procédé à plusieurs visites notamment les chantiers du stade Demba Diop.



Egalement au menu des discussions, l'homologation de terrains de football dans la région de Dakar, dont certains sont réfectionnés. Car, la Super League des clubs africains va bientôt être lancée et le Sénégal doit se doter d'infrastructures.



Vers la création d’un club de souteneurs



Concernant les compétitions nationales, le quotidien sportif rapporte que Me Senghor a insisté sur la Coupe du Sénégal, doté du trophée du chef de l'Etat. Il annonce la création d'un club de souteneurs, c'est à dire un club de 100 mécènes pour adhérer au projet et aider les clubs aux charges.



Autre point soulevé, le problème des arbitres en Ligue 1.



« On a appris que des arbitres désignés lors de DSC/Guédiawaye ont retirés en réaction aux accusations formulés par le président de la CCA contre les supporters de GFC, qui s'en seraient pris à des arbitres. Le Comex réitère son engagement à protéger tous les acteurs du sport en l'occurrence les arbitres car, en fin de saison, c'est délicat. Ce n'est pas acceptable qu'une commission de la FSF prend une décision sans informer la tutelle de ne pas jouer un match. Si on devait respecter les textes, ce serait les arbitres qui seraient sanctionnés », dit-il.



D'autres part, le Comex a salué la performance des U20, et se penchant sur la CAN U17 qui doit se tenir du 12 avril au 2 mai, Me Senghor informe que l'équipe est en préparation, avec la possibilité de jouer un match amical à Dakar et d'aller en Tunisie pour un autre match. Sauf, qu'avec les IRM, il y a quelques soucis.



Un autre point important, la prochaine assemblée générale de la FSF, qui est retenu pour le 17 juin 2023. Ainsi, toutes les Ligues sont soumises déposer leurs rapports d'activités avant le 15 mai.