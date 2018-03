Me Madické Niang : "Nous allons manifester demain avec ou sans l'autorisation du préfet"

L'opposition va bien tenir son sit-in ce vendredi 09 mars devant le ministère de l'Intérieur, pour dénoncer ce qu'ils appellent la violation du processus électorale, selon le président du groupe parlementaire "Liberté et Démocratie". Me Madické Niang affirme que l'arrêté du préfet ne peut être au-dessus de la Constitution dans laquelle est inscrit le droit des populations à la marche.



"Au moment où je vous parle, je ne suis au courant d'aucune réponse donnée par le préfet. Mais la Constitution donne aux populations le droit de manifester. Et la Constitution est au dessus d'un arrêté. Alors qu'on ne vienne pas nous opposer un arrêté (préfectorale)", a déclaré Me Madické Niang sur les ondes de la Rfm



Le militant libéral de souligner : "Ce pourquoi nous marchons concerne le déroulement des élections à venir. Et une aussi importante question ne doit pas être tue par un arrêté. Ils doivent écouter ceux qui ne sont pas du côté du pouvoir, en ce qui concerne le processus électoral, et apporter ensuite des solutions à nos doléances. Mais pas se cacher derrière le prétexte de la sécurité publique pour interdire une marche".



Pour rappel, le préfet n'a pas encore sorti d'arrêté pour autoriser ou non la manifestation de l'opposition prévue demain vendredi devant le ministère de l'Intérieur, qui se trouve, du reste, à quelques encablures du Palais présidentiel