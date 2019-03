Me Madické Niang coupe «définitivement» les ponts avec le Pds

Me Madické Niang n’est désormais plus membre du Pds. C‘est ce qu’il a acté ce week-end en annonçant qu’il a définitivement tourné cette page de son parcours politique. «Ce qui es sûr c’est que j’ai définitivement tourné le dos au Pds. Avant-hier on s’est réuni et nous avons décidé de poursuivre notre propre voie».



Revenant sur sa participation au scrutin présidentiel du 24 février dernier qui l'a consacré 5e avec 1,48% des suffrages, l’ancien président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie indique avoir tiré les leçons de cet exercice. Car a-t-il informé, les Sénégalais lui ont montré leur empathie, jusqu’à créer un réseau de fan sur internet.



Mais, il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin puisque désormais, il sur l'avenir. : « Ce que vous avez fait, vous n’en mesurez même pas la portée. Ce scrutin a mis à nue toutes sortes de divisions. Ce qu’on n’avait jamais connu au Sénégal. Il faut qu’on le combatte, pour que ça n’arrive plus. Le vote a même eu des relents religieux, donnant l’impression d’un vote confrérique. Il faut se battre contre tout cela et c’est ce qui sera mon combat dans les prochaines années», a-t-il martelé.