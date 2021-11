Me Malick Sall est convaincu que Barthélémy Dias va revenir sur sa décision à ne pas répondre à la justice

Le ministre de la Justice s'est prononcé sur le refus annoncé par Barthélémy Dias de déférer à la convocation du juge de la Chambre d'Appel de Dakar le 1er décembre prochain. Me Malick Sall est convaincu que le moment venu, Dias-fils ira répondre en bon citoyen, ce dépit de sa déclaration qu'il qualifie de politique.



« Ce qu’il a dit n’est qu’une parole. Ce n’est rien ! C’est juste déclaration politique. A la date retenue par le Tribunal, M. Dias est un citoyen comme tout le monde. La justice fera ce qu’elle doit faire », a déclaré le garde des Sceaux lors d'une cérémonie dd remise de cheque de son ministère à l'Ordre des avacats.



Le ministre d'ajouter: « Dans n’importe quel procès, dès l’instant qu’une partie a été convoquée régulièrement et que la partie ne comparaît pas, le tribunal a la possibilité de statuer en l’absence de cette personne-là et de rendre sa décision ».