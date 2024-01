Me Mame Adama Guèye sur la justice Sénégalaise : " les réformes sérieuses n’ont jamais été faites"

« Je suis très engagé sur cette question, parce que je suis militant de la justice. Cette question, je l’ai soulevée depuis plus de 25 ans, du temps de Jacques Baudin. Tous les ministres de la Justice qui sont passés, je suis allé discuter avec eux sur les questions de la justice. Malheureusement, les réformes sérieuses n’ont jamais été faites. Et le problème est persistant », a fait savoir Me Guèye.



Toujours est-il, selon l’ancien bâtonnier, il nécessaire et même indispensable de marquer le pas et réfléchir sur cette question de la justice Sénégalaise. « Ce que je reproche aux acteurs politiques, c’est que, chaque fois qu'on parle de justice, on en parle à chaud. On ne traite pas les choses à chaud, parce que c’est très profond. Cela nécessite un traitement de fond qui requiert l’organisation d’assises de la justice qui impliquent toutes les parties prenantes de ce pays. On fait l’erreur de penser que la justice n’est que l’affaire de l’État et des magistrats. Ce n’est pas le cas ; toutes les parties prenantes sont concernées », souligne Me Guèye.



A terme, explique le conseil : la justice vu son triple rôle de régulation sociale, politique et économique doit être repensée.