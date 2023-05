Me Moussa Sarr : « le parquet s'est trompé sur l'audition de Ndeye Khady Ndiaye à la veille du procès »

Me Moussa Sarr, avocat de l’ex-patronne de Adji Sarr, en l’occurrence Ndeye Khady Ndiaye a déclaré que le parquet s’est trompé sur l’audition de sa cliente, à la veille du procès. Il s’exprimait ce mardi, après le renvoi du dossier le 23 mai en audience spéciale.



« Il y a beaucoup d'avocats qui viennent de se constituer ce jour. Et ils n'étaient pas dans le dossier au moment de l'instruction. Il est possible qu'on demande un renvoi dans les prochains. Mais pour le moment on va se concerter avec le pool pour voir est-ce que nous allons réitérer notre demande de renvoi à une date assez lointaine pour nous permettre de prendre connaissance des 471 pages et des documents annexes. Mais on appréciera mardi prochain », a informé l'avocat.



À propos de l'audition de sa cliente à la veille du procès, le conseiller estime que « c'était une erreur. La citation qu'on lui a donnée, c'était pour qu'elle répond hier lundi. Alors que l’article 246 dit, entre l'interrogatoire et le procès ça doit durer au moins 3 jours. Donc le parquet s'est trompé. Le procureur de la république qui enrôle le dossier au niveau de la Cour d'appel s'est trompé de la citation. Raison pour laquelle, le président de la chambre criminelle après l'avoir constaté a renvoyé d'office l'affaire ».



Toutefois, Me Moussa Sarr a précisé : « Nous les avocats de Ndeye Khady Ndiaye, nous n'avons pas demandé le renvoi du dossier. C'est le président qui a pris la décision à lui seul. Nous avons juste demandé une date plus lointaine pour mieux nous concerter ».