Me Sidiki Kaba sur sa nouvelle fonction de Premier ministre : " c'est une confiance renouvelée"

Juste après sa nomination au poste de Premier ministre, Sidiki Kaba a laissé entendre ses premières impressions sur ses nouvelles fonctions. D'après Me Kaba cette nomination est tout simplement une confiance renouvelée.

"C'est une confiance renouvelée parce qu'il a eu à me nommer à des ministères régaliens, ministère de la justice, des affaires étrangères, des forces armées, ministère de l'intérieur. Aujourd'hui, je suis nommé Premier ministre. Je voudrais remercier mes parents pour l'éducation qu'ils m'ont donné et qui n'ont ménagé aucun effort. Je voudrais également remercier les population de Sénégal oriental qui m'ont toujours marqué un soutien indéfectible. Je remercie tous mes compatriotes qui m'ont marqué leur soutien", s'est félicité l'avocat.



"Je voudrais abordé ce grand privilège qui m'est fait avec l'esprit de responsabilité et dans un climat d'apaisement. Et je voudrais travailler de manière à ce que les objectifs du président Macky Sall soient accomplis", a martelé le responsable politique de la région oriental.