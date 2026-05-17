CAN U17 : le Sénégal bat le Ghana malgré une infériorité numérique

Malgré l’expulsion d’Ibrahima Sow, les “Lionceaux” ont fait preuve de caractère pour décrocher les trois points. Le but victorieux a été inscrit par Ibrahima Dione à la 58e minute.

Avant la pause, le Ghana avait pourtant l’occasion d’ouvrir le score, mais a manqué un penalty dans le temps additionnel de la première période.

Dans l’autre rencontre du groupe D, l’Algérie s’est imposée 2-0 contre l’Afrique du Sud et prend ainsi la première place du classement.

La qualification se jouera donc lors de la 3e et dernière journée. Le Sénégal affrontera l’Algérie mercredi, tandis que le Ghana sera opposé à l’Afrique du Sud.

Le Sénégal a signé une précieuse victoire face au Ghana (1-0), ce dimanche 17 mai, lors de la 2e journée de la CAN U17.