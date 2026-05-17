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Coupe de la CAF : Le technicien sénégalais Lamine Ndiaye mène l’USM Alger au sacre continental



Coupe de la CAF : Le technicien sénégalais Lamine Ndiaye mène l’USM Alger au sacre continental

Lamine Ndiaye inscrit une nouvelle fois son nom au panthéon du football africain. Le technicien sénégalais a guidé l’USM Alger vers la victoire en finale de la Coupe de la Confédération 2026 face aux Égyptiens du Zamalek SC, s'adjugeant le trophée au terme d'une séance de tirs au but étouffante (8-7) lors du match retour.

 

Cette consécration permet au club algérien de décrocher le deuxième titre de son histoire dans cette compétition continentale. Pour Lamine Ndiaye, ce sacre vient confirmer une efficacité tactique et une immense expérience des joutes africaines, renforçant la réputation de l'expertise managériale sénégalaise sur le continent.

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Dimanche 17 Mai 2026 - 20:23


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