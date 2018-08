Médias : Le CNRA met en demeure EXCAF TELECOM

La plainte récente date du 5 juillet 2018. C’est FOX Channels France (National Geographic Channel et Nat Geo Wild) qui a saisi le CNRA. Mais en 2016, des plaintes de beIN Media Group, Turner Broadcasting System Europe Limited (« TURNER ») et TF1 Distribution avaient valu au groupe EXCAF, une amende de 8.000.000 Fcfa, prononcée par le CNRA.



Par la suite, le Conseil national de régulation de l’Audiovisuel a adressé quatre courriers à EXCAF pour lui notifier d’autres plaintes reçues et lui demander des informations sur les conditions de reprise des chaînes des groupes plaignants et/ou lésés.



Le CNRA indique que malgré ces différents courriers, EXCAF TELECOM, n’a pas daigné donner des éléments de réponse concernant ces plaintes et continue de diffuser les programmes audiovisuels desdites chaînes.



« Le non-respect de cette mise en demeure expose le Groupe EXCAF TELECOM aux sanctions prévues par la loi qui peuvent aller jusqu’au retrait pur et simple de ses différentes autorisations », a prévenu le CNRA.