Médiation de Serigne Mbaye Sy Mansour : les enseignants ne comptent pas lever le mot d'ordre devant le Khalife

Ce dimanche 8 avril 2018, le Khalife général de la famille tidiane de Tivaouane va recevoir les enseignants dans le but de trouver une solution pour mettre un terme à la crise qui menace l'année scolaire, après les multiples échecs des négociations entre les syndicats et le gouvernement.

Cependant Serigne Mbaye Sy Mansour ne réussira pas, selon certaines sources, à faire fléchir les enseignants, même si l'essentiel des syndicats vont répondre à son appel. Ses hôtes de dimanche ne prendront aucun engagement devant lui. Ils lui feront juste le résumé de la situation. Ensuite, ils comptent le laisser se porter garant des engagements qui vont être pris par le gouvernement.



Et même s'il se pourrait que les enseignants reviennent à de meilleurs sentiments, au sortir de leur rencontre avec le Khalife, ils ne lèveront pas le mot d'ordre de grève devant lui, rapporte une source du journal "Les Echos". Ils vont s'en tenir aux assemblées générales, seules voie de dégagement paisible dans cette affaire.

Le G6, la Feder et l'Inter-cadre seront à Tivaouane à ce dimanche...