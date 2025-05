Médina - Affaire du chat abattu: un des individus arrêtés déclare "avoir besoin de la graisse du chat pour... "

Les ressortissants nigériens Kader Aboubacar (26 ans) et Issa Abibou (24 ans) ont été déférés au parquet, hier, vendredi, par le commissariat de la Médina. Ils sont poursuivis pour "mauvais traitement et abattage d’un animal domestique sans nécessité".



Les faits remontent à la nuit du 14 mai. La brigade de recherches du commissariat de la Médina a été informée que des individus capturaient des chats dans le quartier de la Gueule-Tapée. Lors de leur intervention, les agents ont interpellé Kader Aboubacar et Issa Abibou, tous les deux se disant tailleurs, domiciliés dans une chambre louée à la Médina. Kader Aboubacar avait en sa possession un sac contenant le cadavre d’un chat.



Lors de leur audition, rapporte "Libération", les deux suspects ont nié toute intention de vendre la viande de chat sous forme de brochettes, comme le laissaient supposer certains soupçons. « Nous avions besoin de la graisse de chat pour confectionner des amulettes », a déclaré Kader Aboubacar.



Son présumé complice, Issa Abibou, a ajouté : « Nous avons parcouru le quartier de la Gueule-Tapée à la recherche d’un chat. Une fois capturé, nous l’avons mis dans un sac et tué en l’écrasant. Nous voulions utiliser la graisse mélangée à un médicament traditionnel. »



Les deux hommes devront désormais répondre de leurs actes devant la justice.