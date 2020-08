Médina Baye : « Cheikh Ahmed Tidiane Niass était un homme humble et d'une grande bonté », témoigne Macky Sall

Le président Macky Sall s’est rendu ce samedi 08 août à Médina Baye pour présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu de Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass. Arrivé à la cité religieuse de Kaolack, au centre du Sénégal, le chef de l’État a été reçu par le nouveau Khalife Cheikh Mahy Niass.



Dans son discours, Macky Sall a rappelé que le défunt était une référence d’une grande bonté. « Il a été façonné par son père qui l’a pris très tôt sous son aile pour perpétuer son œuvre. Il en a fait un diplomate. Il était un homme humble, d’une grande bonté et vouait un amour incommensurable pour l’Islam et Médina Baye », a témoigné le président de la République selon qui, le Sénégal et la Oummah islamique viennent de perdre un grand homme.



Macky Sall a profité de cette occasion pour présenter ses condoléances à Médina Baye suite aux décès d’autres figures de la cité religieuse.