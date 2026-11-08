Médina Baye en deuil : décès de Sokhna Mariama Ndiaye, épouse de Cheikh Ibrahima Niass « Baye Niass »

La cité religieuse de Médina Baye est en deuil suite au décès de Sokhna Mariama Ndiaye, épouse de Mawlana Cheikh Ibrahima Niass, dit Baye Niass.



Issue d'une noble lignée du Saloum, la défunte, surnommée la « Linguère du Saloum », s'est distinguée par son engagement communautaire et son action en faveur de la solidarité et de la fraternité, au-delà des appartenances religieuses et sociales.



Sa disparition représente une perte majeure pour la communauté de Médina Baye, la région du Saloum et ses proches.