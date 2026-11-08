JOJ Dakar 2026 / Lutte de plage : Ndèye Khady Anna Diatta offre au Sénégal sa troisième médaille d'or

La lutte sénégalaise continue de briller aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Ce dimanche 8 novembre, Ndèye Khady Anna Diatta a remporté la finale dans la catégorie des -45 kg. Cette victoire permet au pays hôte d'obtenir sa troisième médaille d'or depuis le début de la compétition.



Ce nouveau succès vient s'ajouter aux deux premiers titres décrochés la veille sur le sable de Saly, samedi 7 novembre, toujours en lutte de plage.



En effet, Élisabeth Diatta avait ouvert le compteur sénégalais chez les -55 kg dames en battant la Japonaise Reisa Kojima en finale sur le score de 5 à 1. Quelques minutes plus tard, Maguette Diop doublait la mise chez les -80 kg hommes après sa victoire 4 à 0 face à l'Azerbaïdjanais Nihad Suleymanli.



Avec cette performance de Ndèye Khady Anna Diatta, le Sénégal confirme sa domination dans les épreuves de lutte de plage et poursuit sa belle lancée dans ces Jeux organisés à domicile.