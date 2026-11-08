Naufrage au large de Léona : le chef de l'État exprime sa douleur et annonce une lutte sans relâche contre les traversées clandestines

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye réagi à la tragédie survenue au large des côtes de la région de Louga (Nord-Ouest). Dans une publication sur sa page Facebook, le chef de l'État déclare avoir appris « avec une profonde douleur le chavirement d'une pirogue au large de Lompoul, dans la commune de Léona ».



Face à la gravité des faits sur le littoral, le chef de l'Exécutif annonce le déploiement immédiat du dispositif de recherche et d'assistance. « Toutes les autorités et tous les moyens de l'État sont mobilisés pour retrouver les disparus, prendre en charge les survivants et accompagner les familles », assure le président de la République. Par ailleurs, le Président Diomaye s’incline « devant la mémoire des victimes » et adresse ses « condoléances attristées à leurs familles et aux populations de Kébémer ». L'autorité ajoute que sa « pensée va aussi aux rescapés et à ceux qui attendent des nouvelles d'un proche ».



« Aucun départ ne devrait avoir la mer pour seul horizon », a-t-il souligné avant d’indiquer que les services publics vont poursuivre « sans relâche la lutte contre ceux qui organisent ces traversées et le travail qui donne à notre jeunesse des raisons d'espérer ici ».