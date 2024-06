Médina Gounass : les malheureux incidents déplorés par les habitants

Des affrontements d'une rare violence ont secoué Médina Gounass la cité religieuse. Ce lundi aussitôt après la prière de l'Aïd el Kébir, le Khalif de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba a fait l'objet d'attaque. Elle s'est soldée avec trois(03) morts. D'après le communiqué du cadre d'échanges et d'organisation des disciples de Thierno Amadou Tidiane Ba parvenu à PressAfrik, "un groupe mal intentionné appartenant à la communauté Ngabou a attaqué le cortège du Khalif général, Thierno Amadou Ba (RTA)". Revenant sur les faits, le communiqué souligne les circonstances dans lesquelles se sont déroulées ces malheureux évènements.



A Médina Gounass et environs, les populations sont dans la consternation car ne réalisant pas encore ce qui est arrivé à leur cité religieuse. Dans un poste sur Facebook, un des habitants de la cité Oumar Sané a appelé les autorités à prendre leurs responsabilités et à sévir. "Les autorités doivent sévir et ne pas laisser impunis ces actes irresponsables qui n'honorent pas la religion", a fait savoir monsieur Sané.



En définitive, Oumar Sané comme la majorité des habitants de Médina Gounass déplorent, de plus, des actes de vandalisme perpétrés lors de ces évènements.