Médina Yoro Foula : la jeunesse vent debout contre la mairie après la récupération d’un terrain de football

À Médina Yoro Foula, la tension est montée d’un cran entre la jeunesse locale et l’équipe municipale. En cause, la récupération par la mairie d’un espace public jusque-là utilisé comme terrain de football par les jeunes de la commune. « Libérez notre terrain ! », ont scandé des dizaines de jeunes lors d’un point de presse tenu le week-end dernier, pour dénoncer ce qu’ils qualifient d’« injustice ».



S’exprimant au nom de la jeunesse, le porte-parole Bachir Barry a fustigé la méthode employée par les autorités municipales. Selon lui, l’espace a été « arraché » sans aucune concertation préalable. « Le conseil municipal s’est réuni seul pour décider de l’affectation de ce terrain sans consulter la jeunesse. On devait nous informer. Notre avis compte dans cette commune », a-t-il martelé, dénonçant une mise à l’écart des jeunes dans la prise de décision.



Face à cette levée de boucliers, le maire de Médina Yoro Foula, Kalidou Sy, a tenu à apporter des clarifications. Pour l’édile, le terrain en question n’a jamais appartenu à la jeunesse, mais relève du domaine public communal. « C’est un espace public de la commune », a-t-il expliqué, avant de justifier la décision municipale.



Selon le maire, l’institution municipale a décidé d’y implanter un plateau multifonctionnel octroyé par l’État, destiné à promouvoir la pratique de plusieurs disciplines sportives, notamment le handball, le volleyball, le basketball et l’athlétisme. « C’est un projet qui vient accompagner la jeunesse. Tout le monde devait être content de cela », a-t-il réagi.



Kalidou Sy précise par ailleurs qu’une délibération a déjà été prise pour l’aménagement d’un espace de trois hectares, clôturé et situé dans le périmètre communal, où les jeunes peuvent continuer à jouer au football. « Mais il n’y a pas que le football. Nous avons décidé d’implanter ce projet de l’État dans cet espace pour développer d’autres disciplines », a-t-il argumenté.



En conclusion, le maire estime que la commune ne souffre pas d’un manque d'espace . « Il y a d’autres terrains dans les quartiers. Nous n’avons pas de problème d’espace à Médina Yoro Foula », a-t-il affirmé.



Malgré ces assurances, la jeunesse reste mobilisée et exige davantage de dialogue avec les autorités municipales, plaidant pour une meilleure concertation dans les décisions touchant à la vie communautaire et aux espaces dédiés aux activités sportives.