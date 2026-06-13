Dakar : 15 kg de chanvre indien saisis à Keur Massar, un individu interpellé

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Dakar, composante de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), a procédé, le 10 juin 2026, à l’interpellation d’un individu au rond-point Sédima de Keur Massar, en possession de quinze (15) blocs de chanvre indien, représentant un poids total de quinze (15) kilogrammes à la pesée réglementaire.



Selon la Police nationale, cette opération fait suite à l'exploitation minutieuse d'un renseignement opérationnel. La source informait qu'un individu, particulièrement actif dans le convoyage de stupéfiants, détenait une quantité importante de drogue et venait de quitter la localité de Nguékhokh en vue de l'écouler à Dakar.



Forts de ces éléments, les agents de la BRS ont immédiatement déployé un dispositif d'interception et de surveillance discrète au niveau du rond-point Sédima, point de passage ciblé. Après quelques instants d'observation, le suspect a été formellement identifié alors qu'il arrivait sur les lieux à bord d'un véhicule de transport urbain (taxi immatriculé jaune et noir).



L'assaut, lancé avec promptitude par les éléments d'intervention, a permis de figer et d'interpeller le mis en cause en flagrant délit. La fouille et la perquisition de ses effets ont permis de découvrir le produit prohibé dissimulé dans ses bagages. Une palpation de sécurité a également révélé la détention d'un téléphone portable et d'une somme d’argent en numéraire.



Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, le produit stupéfiant, le téléphone portable ainsi que le véhicule ayant servi au transport de la drogue ont été saisis et placés sous scellés, renseigne la Police.



Après notification régulière de ses droits légaux, le suspect a été conduit au siège de la brigade et placé sous le régime de la garde à vue pour association de malfaiteurs, détention et trafic de chanvre indien. L'enquête se poursuit.