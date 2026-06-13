L’Iran affirme que la signature du mémorandum avec les États-Unis n’aura pas lieu dimanche

L’Iran a annoncé samedi que la signature d’un mémorandum d’entente avec les États-Unis n’aurait pas lieu dimanche, tout en laissant entendre qu’elle pourrait intervenir dans les prochains jours.



Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a déclaré que le mémorandum d’Islamabad vise principalement à mettre fin à la guerre et que la question nucléaire ne sera pas abordée à ce stade.



« Nous devons encore attendre pour connaître la date exacte de la signature du mémorandum. Bien que cela ne se produise pas demain, la possibilité d’une signature dans les prochains jours ne peut être exclue », a-t-il affirmé dans des propos relayés par l’agence de presse Tasnim.



Baghaei a également souligné que l’Iran devait faire preuve de « prudence », évoquant ce qu’il a qualifié d’« hésitations » de Washington dans ses déclarations concernant le processus.



Les négociations, menées sous médiation pakistanaise, portent sur la cessation des hostilités entre l’Iran et les États-Unis, la réouverture du détroit d’Ormuz à la navigation maritime ainsi que la recherche d’un consensus sur le programme nucléaire iranien.



Par ailleurs, les responsables iraniens ont indiqué à plusieurs reprises qu’une grande partie du texte avait déjà été approuvée, tout en accusant Washington de ralentir les discussions en raison de changements de position et de déclarations contradictoires.