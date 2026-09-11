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Bignona : un individu retrouvé pendu dans l’arrière-cour d’un bar



Bignona : un individu retrouvé pendu dans l’arrière-cour d’un bar
L’élève-maître Malang Bodian, dit « Bangoura », originaire du village de Caparan, dans le département de Bignona, a été retrouvé mort pendu. Les faits se sont déroulés dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 septembre 2026, aux environs de 23h30, dans l’arrière-cour du bar « Chez Alexis », situé au quartier Bassène, selon les informations de Libération.

Âgé d’une quarantaine d’années, Malang Bodian était marié et père de trois enfants. Son corps sans vie a été découvert sur les lieux avant d’être déposé à la morgue du district sanitaire de Bignona pour les besoins d’une autopsie.

La police a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.
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Vendredi 11 Septembre 2026 - 13:58


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