Méditerranée: neuf morts, dont un bébé, et 15 disparus après le naufrage d'un bateau de migrants (garde-côtes italiens)

Leur bateau a chaviré en Méditerranée par gros temps, ont annoncé jeudi les garde-côtes italiens. Ces derniers ont déclaré avoir reçu une demande d'assistance de la part des autorités maltaises de recherche et de sauvetage (SAR), après que le bateau s'est retourné à environ 50 km au sud-est de l'île de Lampedusa mercredi. Les autorités ont dit avoir «secouru 22 survivants et récupéré neuf personnes décédées, dont un bébé». Les opérations de sauvetage «ont été particulièrement difficiles en raison des mauvaises conditions météorologiques et de l'état de la mer dans la zone, avec des vagues allant jusqu'à 2,50 mètres», ont indiqué les garde-côtes.