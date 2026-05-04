Sénégal : Me Abdoulaye Tine est nommé porte-parole de la présidence de la République

Par arrêté du 30 avril 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a nommé Abdoulaye Tine, avocat et membre de la coalition Diomaye Président, au poste de ministre-conseiller, porte-parole de la présidence de la République du Sénégal. Le document a été rendu public ce lundi 4 mai.



L’avocat remplace Ousseynou Ly, cadre de Pastef nommé en mai 2024 au poste de ministre-conseiller et porte-parole de la présidence de la République du Sénégal.



Pour rappel, Abdoulaye Tine est le président de l'Union Sociale Libérale (USL) et a activement soutenu la coalition "Diomaye Président" lors de l'élection présidentielle de 2024. Dans la crise qui secoue l’exécutif, Me Abdoulaye Tine a clairement pris position pour le chef de l’Etat, en occupant le poste de Coordonnateur de la Structure des Cadres de la Coalition Diomaye Président. Cette instance, officiellement lancée en avril 2026, sert de "Think-Tank" pour nourrir l'action gouvernementale de propositions techniques et stratégiques.