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"Refuser le service après média", "zéro partage" : le surprenant mot d'ordre d'Amadou Ba aux militants de Pastef

Depuis la récente sortie du président Bassirou Diomaye Faye concernant le parti Pastef, les réactions se multiplient sur les réseaux sociaux. Amadou Ba, ministre de la Culture et cadre de Pastef, a publié sur sa page Facebook un message intrigant. Il y invite les militants à recentrer leur attention sur les tâches internes du parti, telles que la mobilisation, la vente des cartes et la préparation du congrès, plutôt que de réagir systématiquement aux critiques visant Ousmane Sonko.

Le responsable demande également d'ignorer délibérément les déclarations « anti-Sonko » circulant en ligne, sans manifester d'indignation ni procéder à des partages, afin que celles-ci perdent leur impact.

Ci-dessous l'intégralité de son message.



"Refuser le service après média", "zéro partage" : le surprenant mot d'ordre d'Amadou Ba aux militants de Pastef

Je focus sur Pastef

Tu focus sur Sonko

Il focus sur les réalisations de l’Etat

Nous focussons sur le Projet

Vous focussez sur le million d’adhérents

Ils focussent sur le Congrès

Se concentrer sur les actions et activités du Parti Pastef, mobiliser, massifier, préparer la vente des cartes, le Congrès…

Et refuser de faire le Service après média (SAM) sur les réseaux sociaux des déclarations intempestives anti Sonko.

Zéro post d’indignation, zéro partage, zéro commentaire, lu, vu, ignoré…Et tout deviendra feu de paille.

Le peuple et ses préoccupations

L’Afrique et ses défis face aux mutations du Monde…

Voilà les seuls sujets de grandeur.

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Moussa Ndongo

Lundi 4 Mai 2026 - 18:16


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