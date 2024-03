Meeting de clôture du candidat Amadou Ba : la Place de la Nation refuse du monde (VIDEO)

Tout est bien qui finit bien, c'est du moins ce l'on peut dire de la campagne électorale qui prend fin ce vendredi à minuit. Entre incertitudes, tensions, entre autres, plusieurs candidats ont pendant deux semaines, parcourus presque toutes les régions et départements du pays pour convaincre et gagner la confiance des Sénégalais de par leurs différents programmes.



Pour le candidat Amadou Ba de la Coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), c'est à Dakar qu'il va clôturer sa campagne. Depuis 17 heures, la Place de la Nation regorge de monde. Venus de partout, les militants et sympathisants du candidat de la mouvance présidentielle accompagnés de leurs responsables politiques sont venus nombreux pour soutenir Amadou Ba en ce dernier jour de campagne.



Dakar fête déjà la victoire d'Amadou Ba



La Coalition BBY clôture en beauté et dans l'unité la campagne électorale. Comme la voulu le Président Macky, les leaders, responsables politiques et alliés sont venus nombreux pour renforcer et monter leur soutien à leur candidat, à la Place de la Nation, c'est la fête avant l'heure. Musique, pancarte, danse, la coalition BBY semble confiant des résultats avant même le scrutin du dimanche. Un slogan crié à tout bout de champ «Xeud voté, ndogou jubilé...»