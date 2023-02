Meeting interdit de Sonko à Mbacké : 57 manifestants placés en garde à vue

57 manifestants sont actuellement entre les mains de la police. Cela fait suite aux affrontements nés, de l'interdiction du meeting de Pastef Mbacké.



D'après le correspondant de Seneweb, les éléments du commissariat spécial de Touba et ses secondaires avaient mis la main sur 28 individus lors des affrontements. Tout ce beau monde a passé la nuit dans les locaux de la police.





De plus, les policiers du commissariat urbain de Mbacké ont mis aux arrêts 29 personnes dont Serigne Assane Mbacké. Ces dernières sont actuellement en garde à vue pour "participation à une manifestation non autorisée."



Pour rappel, le leader du mouvement appel 221 Serigne Assane Mbacké a été arrêté avec trois personnes parmi ces dernières figure une femme. Le chef religieux-politicien était dans son véhicule pour rentrer à Touba.