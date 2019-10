Meilleur joueur des Globe Soccer Awards 2019 :Sadio Mané et Salah parmi les nominés

Ce mercredi, nous avons découvert le nom des sept joueurs nominés pour le prix du Meilleur joueur de l'année 2019 remis par les Globe Soccer Awards à Dubaï.



La cérémonie aura lieu à Dubaï le 29 décembre prochain, et certains joueurs devraient faire le déplacement pour recevoir le dernier prix remis de cette époque de remise de trophées de la saison.



Une cérémonie de prestige, qui réunira les plus grandes personnalités du monde du football, que cela soit les entraîneurs, les joueurs ou les dirigeants des plus grands clubs de football.



Cristiano Ronaldo avait remporté les trois dernières éditions de ce prix. Le Portugais est de nouveau nominé cette année, aux côtés de sept grands joueurs de la saison passée.



Des joueurs qui ont plusieurs fois été nommés dans d'autres cérémonies de remises de prix au cours de la saison. Les trois finalistes du prix The Best de la FIFA sont présents dans ces nominés : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Virgil van Dijk.



Les trois joueurs sont les favoris pour presque tous les trophées de la saison passée, mais sont accompagnés de quatre joueurs qui ont réalisé d'authentiques performances cette année en club comme en sélection.



Les sept nominés pour le prix du Meilleur joueur de l'année aux Globe Soccer Awards sont : Sadio Mané, Leo Messi, Mohamed Salah, Alisson, Cristiano Ronaldo, Virgil van Dijk et Bernardo Silva.