Meilleurs buteurs sénégalais de l’Europe : Moussa Konaté dame le pion à Sadio Mané

Très décisif ce vendredi face au Paris Saint-Germain, l’attaquant d’Amiens, Moussa Konaté a inscrit un doublé qui sauve son club d'une descente en deuxième division. Amiens qui avait besoin que d’un match nul pour se maintenir l’a obtenu grâce au doublé de Konaté à la 47e et 80e mn après les buts de Cavani à la 26e mn et de Nkunku à la 64e.

Avec ce doublé l’attaquant sénégalais inscrit ses 11e et 12e buts de la saison en Ligue 1 et devient le meilleur buteur sénégalais en Europe devant Sadio Mané, deuxième du classement avec 10 buts.



Classement des 5 meilleurs buteurs sénégalais d’Europe



1°) Moussa Konaté 12 buts (Amiens)

2°) Sadio Mané 10 buts (Liverpool)

3°) Diao Baldé Keita 8 buts (Monaco)

4°) Baye Omar Niass 7 buts (Everton)

4°) Younousse Sankharé 7 buts (Bordeaux)