Menace de grève des concessionnaires du nettoiement : vers une suspension de la collecte des déchets avant la Korité

À quelques jours de la Korité, la collecte des déchets pourrait être suspendue sur toute l’étendue du territoire national. Dans un communiqué, le Collectif des concessionnaires du nettoiement du Sénégal (CCNS) annonce une possible interruption de ses services à partir du 26 mars 2025, en raison du non-paiement de dix mois d’arriérés par l’État.



« Le Collectif des concessionnaires du nettoiement du Sénégal informe les ménages et usagers du système de nettoiement du pays, et avec regret, que ses prestations de collecte et de mise en décharge des déchets solides urbains risquent d'être interrompues sur l'étendue du territoire national, dès le mercredi 26 mars 2025 », peut-on lire.



D’après les concessionnaires, les « engagements pris par les autorités pour régler au plus tard le 31 mars 2025, toutes nos factures impayées couvrant les prestations des sept (7) derniers mois de l'année 2024, ne sont toujours pas tenus. Il s'y ajoutera bientôt, les trois (3) mois de l'année 2025 en cours ».



Toutefois, ils sollicitent toute la compréhension des populations usagers et ceci, malgré tout le lot de nuisances et les risques sanitaires susceptibles d'être engendrés par de telles perturbations.



« Malheureusement et comme d'habitude, nous avons financièrement atteint nos limites dans le préfinancement de l'activité, surtout en cette veille d'une Korité que nos employés risquent de passer sans leurs salaires dus », souligne le communiqué.