"Menace de mort depuis la prison de Rebeuss" : un ancien indicateur s’en prend au policier qui l'avait arrêté

Ousmane Doucouré est de nouveau devant la justice pour "injures publiques et menaces de mort" contre le policier qui l’avait arrêté, l’agent Mamadou Lamine Khouma. L’affaire a été évoquée le lundi 10 novembre 2025 devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.



Inculpés depuis 2020 pour association de malfaiteurs et vol en réunion avec usage d’armes, Ousmane Doucouré est détenu à Reubeuss en attente de jugement. Depuis sa cellule, il a contacté à plusieurs reprises l’agent Mamadou Lamine Khouma pour l’injurier et le menacer de mort, selon le procès-verbal.



C’est alors que le policier a saisi le procureur de la République. L’enquête a été confiée au commissariat de Reubeuss où lors des auditions le policier a expliqué que Doucouré n’était pas un simple suspect, mais un ancien informateur avec qui il a eu à collaborer quand il travaillait aux Parcelles Assainies. « Nous avons travaillé ensemble durant des années. Il m’a aidé à infiltrer des milieux criminels, et nos résultats étaient bons », a-t-il confié.



Mais tout a basculé lorsqu’un vol avec violences a été commis et que le numéro de téléphone du principal suspect est celui de Doucouré. C’est ainsi que l’agent Khouma a conduit l’opération qui a mené à son arrestation. Entre temps, il a été affecté à Kolda avant de revenir à Dakar. Contre toute attente, d’après lui, il a reçu un appel de Ousmane Doucouré le 22 février 2025 à 09h 27mn où ce dernier l’a « copieusement insulté ». Il dit avoir ignorer ses appels mais le 30 octobre 2025, il l’a appelé pour faire des menaces sur sa famille, en jurant de « s’en prendre à eux ».



Une thèse que le prévenu a totalement balayée. Selon lui, il a eu des différends avec Mamadou Lamine Khouma à cause de sa femme qui était autrefois sa copine. Il a aussi dit qu’il n’a jamais été son informateur. Leur mésentente a commencé lorsque son ancienne copine est allée déposer une plainte au commissariat des Parcelles Assainies. Selon lui, depuis ce jour, l’agent a tout fait pour le détruire.



Revenant sur son arrestation, Ousmane Doucouré a raconté qu’un soir, lors d’un contrôle de police, l’agent Khouma l’aurait humilié devant sa campagne avant de provoquer son arrestation. Il a affirmé être victime d’un complot sentimental. D’après lui, le véritable acharnement du policier est lié à leur ancienne rivalité amoureuse, G. S. Kane étant aujourd’hui marié à l’agent Khouma.



Concernant les injures et les menaces de mort, le prévenu a reconnu avoir insulté le policier depuis Rebeuss à l’aide d’un téléphone disponible pour les détenus. Mais toutefois, il nie formellement toute menace de mort. « J’ai seulement répondu à ses provocations. Un détenu m’a dit qu’il voulait m’accuser de viol pour que je prenne perpétuité. Je l’ai appelé pour lui demander pourquoi, et c’est lui qui m’a insulté », a-t-il déclaré.



Face à ses deux versions irréconciliables, le tribunal a décidé de renvoyer l’affaire au 17 novembre prochain pour permettre la comparution de la partie civile. En attendant, Ousmane Doucouré reste en prison.