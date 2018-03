Menace sur l’éducation : L’Idee décrète une grève totale les 11, 12 et 13 avril prochain

L’Intersyndicale pour la défense de l'école et des enseignants (Idee) se radicalise et demande un face-à-face avec le chef de l’Etat Macky Sall. Et dans ce cadre, ils envisagent d’observer un débrayage le mardi 10 avril prochain à parti de 9 heures. Ces syndicalistes qui se sont réunis ce vendredi, vont ensuite hausser le ton en observant une grève totale les 11, 12, et 13 avril prochains.



«L’intelligence voudrait que ceux qui étaient signataires soient tous conviés pour le suivi. Au moment où nous parlons, l’Etat a choisi, sous prétexte qu’il y a eu des élections de représentativité, de discuter avec une partie des signataires et de laisser une autre de côté», a déclaré Gounia Niang.



Disqualifiant d’office le ministre de l’Education nationale, Serigne Mbaye Thiam, le syndicaliste exige désormais l’implication personnelle du président de la République, qui est le seul à pouvoir décanter la situation, juge-t-il.