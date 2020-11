Menaces terroristes contre Le Relais sportif: El Hadj Ibrahima Diankha inculpé et placé sous mandat de dépôt

C. Lhommeau a reçu un mystérieux appel, samedi 31 octobre 2020, vers 17 h 10 minutes. Un individu l'a menacé : "Macron fout la m... Chez nous, je vais venir foutre la m...Dans ta soirée, je vais poser une Bombe (...) De toute façon, je sais où tu habites à Ouakam, alors fait attention".



Selon le journal Libération de ce 12 novembre, elle comptait organiser le même soir un dîner-spectacle au restaurant "Le Relais sportif", C. Lhomeau panique et tente d'entrer en contact avec le consulat de France. Qui plus est, sa collaboratrice et gérante du restaurant, M. Ndiaye, a reçu, presque au même moment, un message aussi menaçant : "Annule la soirée, c'est la guerre entre Macron et le Sénégal tu es avertie, ils sont là et on contrôle tout notre ciblage, c'est tout (sic!) les expatriés français vivant au Sénégal il y aura l'attentat ce soir".



C'est ainsi que C. Lhommeau s'est rendue au commissariat du Point E pour déposer plainte. Les réquisitions faites par les enquêteurs ont établi que le propriétaire des numéros incriminés est un certain El Hadj Ibrahima Diankha, entrepreneur culturel, domicilié à Ouakam Cité Avion.



Cueilli et soumis aux preuves techniques, ce dernier dit ne pas être l'auteur des messages et appels. Il soutient qu'au moment des faits, il branchait son téléphone dans un restaurant de la Somone et peut être que quelqu'un se serait servi de son appareil. Problème : ses deux téléphones "bornaient "à Dakar lors des appels et messages visés.



L'enquête montre que l'entrepreneur culturel a pu avoir le numéro de C. Lhommeau, grâce a un groupe WatshApp dont tous les deux étaient membres et qui a été créé après un atelier sur les Musiques du monde tenu en vision conférence les 21 et 23 octobre derniers.