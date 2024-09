Mendicité dans les rues de Dakar : le ministre de l'Intérieur annonce des déguerpissements et avertit les mendiants

L'occupation des voies publiques et autres lieux par des mendiants pour la plupart des étrangers, venus des pays de la sous-région ne laisse indifférent aucun citoyen. Leurs complaintes ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd. Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Pressafrik, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Général Jean-Baptiste Tine, dit constater « une prolifération d'habitations précaires et irrégulières dans plusieurs quartiers de la capitale ».



Pour mettre un terme à cette anarchie, le ministre de l'Intérieur demande aux autorités administratives concernées d'organiser des opérations de déguerpissements et de prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute réoccupation des espaces libérés.



Selon le ministre, « ces occupations sauvages représentent une source d'insécurité et d'insalubrité publiques, dégradent le cadre de vie et compromettent la mise en œuvre des projets d'aménagement urbain, surtout au moment où notre pays s'apprête à accueillir le premier événement olympique organisé sur le continent africain ».



Toutefois, il les invite à « identifier les mineurs et les personnes en situation d'extrême vulnérabilité afin de saisir les organismes compétents pour leur fournir un accompagnement social ».

Le Ministre n’a pas manqué de faire savoir aux occupants irréguliers, que le « vagabondage et la mendicité sont passibles de sanctions pénales et que les juridictions compétentes ne manqueront pas de leur appliquer si nécessaire ».