Méouane : la tension en baisse après la levée des barrages érigées par les impactés de l’activité des ICS

La tension a baissé à Taïba Ndiaye et Méouane et les barrières érigées par les populations de ces localités impactées par les activités des sites d’extraction et de traitement de l’acide phosphorique des Industries chimiques du Sénégal (ICS) dans ces deux communes de la région de Thiès (ouest), pour exiger de cette société un meilleur régime d’indemnisation ont été levée, lundi, en attendant une solution de la rencontre prévue ce mardi entre le ministre de l’Intérieur, Jean-Baptiste Tine, un collectif de personnes impactées et des dirigeants des ICS, pour les réconcilier.



Les barrages érigés par les membres de ce collectif ont eu pour conséquence l’arrêt des activités minières des ICS dans les sites d’extraction et de traitement de l’acide phosphorique, un important produit d’exportation utilisé dans la fabrication des engrais, déclarait mercredi dernier le service de communication de l’entreprise.



Les activités des ICS, une entreprise de très grand poids dans l’industrie sénégalaise, concernent l’exploitation minière, la production d’acide phosphorique et d’engrais.

La compensation relative à la première partie de la campagne d’exploration de 2023 est à l’origine du malentendu. Les impactés demandent aux ICS d’appliquer les mêmes tarifs à l’exploitation et à l’exploration. Ces deux phases correspondent respectivement à l’acquisition des terres et à la phase de recherche.



A noter que les deux parties sont en conflit depuis le 28 mai. Le différend porte sur l’indemnisation des riverains des sites d’extraction et de traitement de l’acide phosphorique des Industries chimiques du Sénégal.