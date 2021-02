Mer de Chine du Sud: deux porte-avions américains mènent les premiers exercices depuis juillet 2020

La marine américaine a annoncé ce mardi 9 février que deux bâtiments ont mené des opérations conjointes en mer de Chine du Sud, les premiers exercices de ce type des États-Unis depuis juillet dernier sur fond de tensions croissantes dans les eaux contestées.



Les porte-avions USS Theodore Roosevelt et USS Nimitz ont « mené un ensemble d'exercices destinés à améliorer l'interopérabilité de leurs moyens autant que de leurs capacités de commande et de de contrôle », a déclaré la marine américaine.



Il s'agit de l'un des principaux points de contentieux entre Washington et Pékin, alors que les États-Unis continuent de contester les revendications territoriales de la Chine dans la région, rapporte RFI.