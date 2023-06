Mercato: Abdou Diallo retourne au PSG

Prêté cette saison au RB Leipzig, Abdou Diallo reviendra dans la capitale française l'été prochain. Le défenseur du PSG n'est pas conservé par le club allemand, qui donne l'information sur son compte Twitter.



Abdou Diallo a fait 15 apparitions cette saison (8 Bundesliga, 5 Ligue des champions et 2 Coupe d'Allemagne) et devra peut-être trouver une nouvelle maison cet été. Il a un contrat avec le PSG jusqu'en juin 2024. "Merci pour un an ensemble Abdu ! Que le meilleur pour toi !", a écrit le RB Leipzig sur les réseaux sociaux.



Le PSG devra composer avec le champion d'Afrique, aux prises à de nombreux problèmes physiques.