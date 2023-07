Mercato : Al-Hilal est à Paris et accepte toutes les conditions de Mbappé

Les choses s'accélèrent concernant Kylian Mbappé, puisqu'une délégation du club saoudien d'Al-Hilal serait actuellement à Paris. Le fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite est désormais prêt à dire oui à toutes les exigences du clan Mbappé, notamment sur la durée du contrat.



Considérée comme impossible il y a encore 48 heures, l’hypothèse d’un départ de Kylian Mbappé vers la Saudi Pro League n’est plus aussi dingue que cela.



Pour preuve, Fabrizio Romano annonce qu’une délégation du club d’Al-Hilal est cette semaine à Paris afin de négocier directement avec le clan Mbappé et avec le Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaifi a autorisé le meilleur attaquant de l’histoire du PSG à négocier avec cette équipe et le président qatari juge que le départ de son joueur vers l’Arabie Saoudite pourrait tout régler.





Ces dernières heures, le dossier semblait être bloqué par le désir d’Al-Hilal de recruter la star française pour deux saisons, ce que Kylian Mbappé refuse, ce dernier voulant pouvoir rejoindre le Real Madrid dans un an au plus tard. Mais les positions auraient évolué.



Le journaliste italien précise que désormais les dirigeants sont prêts à proposer une année de contrat à Kylian Mbappé afin qu’il parte en 2024 pour le Real Madrid ou ailleurs. Pour cela, Al-Hilal offre un salaire de 200 millions d’euros pour une saison, plus 500 millions d’euros au maximum afin de pouvoir utiliser les droits à l’image de l’attaquant de l’équipe de France et du Paris Saint-Germain.





Au total, pour jouer une année dans le championnat saoudien, Kylian Mbappé pourrait toucher 700 millions d’euros, un record mondial et légendaire. Dans le même temps, le PSG devrait encaisser 300 millions d'euros, soit une opération totale à 1 milliard d'euros.



Le quotidien L'Equipe confirme la présence d'une délégation saoudienne à Paris, et le désir de cette dernière de rencontrer le clan Mbappé. Mais selon le média français, si Al-Hilal est en France, c'est d'abord pour finaliser la signature de Malcom, l'attaquant brésilien du Zénith Saint-Pétersbourg, lequel a passé sa visite médicale dans la capitale.