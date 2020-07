Mercato: Arsenal mal classé pour enrôler Malang Sarr

Arsenal aurait fait de Malang Sarr sa priorité pour régler ses problèmes défensifs qui datent de plusieurs années. Mais, le Franco-sénégalais ne devrait pas rejoindre les Gunners cet été.



Libre de tout engagement depuis son départ de l’OGC Nice, Sarr est suivi par plusieurs clubs. Le joueur polyvalent de 21 ans a des touches dans plusieurs championnats. A en croire les informations de The Sun, repris par Africa Top Sports, Arsenal serait venu trop tard dans ce dossier. Bien qu’il y ait eu de discussions, le défenseur aurait d’autres priorités.



Le média anglais informe donc que Sarr a reçu une belle proposition de la part de Torino en Série A. En plus de ça, il discuterait avec plusieurs clubs qui pourrait aboutir sur un transfert définitif.



Malang Sarr est sûrement dans l’embarras du choix. Le défenseur central et arrière gauche est convoité par plusieurs formations européennes outre Arsenal et Torino.