Mercato Atlético Madrid: Kalidou Koulibaly dans les plans de Diego Simeone

Déjà courtisé par plusieurs clubs en Europe, Kalidou Koulibaly intéresse également du côté de l’Atletico Madrid.



A en croire Il Mattino, rapris par Africa Top Sport, l’entraîneur des Colchoneros, Diego Simeone, apprécierait beaucoup le défenseur sénégalais et aurait fait part de son souhait de le recruter à ses dirigeants.



Ainsi donc, le club de la capitale espagnole a approché Naples pour se renseigner sur le défenseur et aurait même formulé une première offre jugée insuffisante par les Partenopei.



Toutefois, l’Atletico Madrid n’a pas dit son dernier mot dans ce dossier et compte bientôt faire une autre offre plus proche des exigences de la formation madrilène.