Mercato: Chelsea a fait des folies

Avec plus de 200 millions d'euros investis en janvier, Chelsea s'est démultiplié pour se renforcer et intimider ses concurrents... Jusqu'aux dernières heures du mercato mardi, les Blues ont tenté d'enrôler le champion du monde Enzo Fernandez, alors qu'en Italie, le marché a fermé.



A coup de dizaines de millions de livres, Chelsea a été de loin l'équipe européenne la plus active lors de la fenêtre hivernale.

L'exemple le plus frappant est la façon dont les Blues ont "subtilisé" l'Ukrainien Mykhailo Mudryk sous le nez d'Arsenal en acceptant de payer sans barguigner les 100 millions d'euros réclamés par le Shakhtar Donetsk.



Benoît Badiashile, Joao Felix (en prêt), Noni Madueke et Malo Gusto (prêté dans la foulée à Lyon jusqu'en juin), sont venus s'ajouter à la liste des indemnités de transfert versées par le club de Todd Boehly, à hauteur de 200 millions d'euros environ.



Enzo Fernandez va devenir la 7e recrue de Chelsea cet hiver

Les Blues semblaient même prêts, mardi soir, à un ultime gros achat à plus de 120 millions d’euros, le milieu argentin Enzo Fernandez (Benfica)... Sans succès en milieu de soirée.



Les deux clubs n’étaient pas d’accord sur les termes. Les Blues préféraient effectuer six versements étalés sur cinq ans, là où les Portugais exigeaient trois versements en deux ans.



La finalité reste plus ou moins la même et, à condition que cette opération soit officialisée, le joueur de 22 ans va devenir la recrue la plus onéreuse de ce marché hivernal des transferts 2023. Il était arrivé à Benfica il y a seulement six mois pour environ 14 millions d’euros, plus des bonus.