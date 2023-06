Mercato : Chelsea officialise le transfert de Christopher Nkunku

Christopher Nkunku, formé au Paris Saint-Germain, va poursuivre sa carrière en Angleterre. Chelsea a communiqué ce mardi sur l’arrivée du milieu offensif des Bleus.



Absent de la dernière Coupe du monde à cause d’une blessure au genou gauche, Nkunku évoluait en Bundesliga depuis 2019. Nkunku s'est engagé sur un contrat de six ans avec les Blues, rapporte RMC Sport.



"Je suis incroyablement heureux de rejoindre Chelsea", a déclaré Nkunku. "Un gros effort a été fait pour m'amener au club et j'ai hâte de rencontrer mon nouvel entraîneur et mes coéquipiers et de montrer aux supporters de Chelsea ce que je peux faire sur le terrain, déclare le joueur sur le site officiel de son nouveau club.



Ayant joué en Ligue 1 et en Bundesliga, je veux maintenant jouer en Premier League, l'une des ligues les plus fortes du monde. Je suis très excité par ce défi et je serai fier de porter le maillot de Chelsea."