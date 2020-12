Mercato: Chelsea veut virer 7 joueurs internationaux

Très actif lors du mercato estival, Chelsea compte faire le ménage lors du prochain mercato hivernal et procéder à un dégraissage. Selon plusieurs médias anglais, rapportés par RMC Sport, sept internationaux sont priés de partir. Dans cette liste, on y retrouve: Marco Alonso, Danny Drinkwater, Ross Barkley, Jorginho, Andreas Christensen, Victor Moses et Antonio Rüdiger.



Autant de joueurs qui ont très peu voire pas de temps de jeu cette saison, ce qui permettrait de dégager de la masse salariale. Certains sont déjà prêtés cette saison comme Moses au Spartak Moscou.