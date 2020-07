Mercato: Ismaîla Sarr dans le viseur de Manchester United et Liverpool

🔴Mercato :En cas d'échec dans le dossier de l'attaquant international anglais de Dortmund Jadon Sancho ; Manchester United aurait ciblé l'international sénégalais de Watford, Ismaíla Sarr .Liverpool aussi serait très intéressé par le profil de l'ancien joueur de Génération Foot. pic.twitter.com/ZGCHkrTHP7

L'attaquant de Watford, Ismaïla Sarr, pourrait franchir un nouveau palier dans sa carrière de joueur en rejoignant un club plus huppé. Le joueur est dans le viseur de Manchester United et Liverpool.Selon les informations de Stades Football club en cas d'échec dans le dossier de l'attaquant international anglais de Dortmund Jadon Sancho ; Manchester United aurait ciblé l'international sénégalais de Watford, Ismaíla Sarr .Liverpool aussi serait très intéressé par le profil de l'ancien joueur de Génération Foot.Le joueur est également dans le viseur de Liverpool. Les Reds représenteraient une alternative beaucoup plus abordable financièrement. Le finaliste de la CAN 2019 pourrait ainsi retrouver son compatriote, Sadio Mané, en attaque.