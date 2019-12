Mercato - James Rodriguez va rester au Real Madrid

« Se queda » titre le journal AS ce dimanche. Le quotidien s’amuse de cette formule utilisée par Gerard Piqué pour faire rester Neymar au Barça durant l’été 2017 et l’emploie pour illustrer le cas James Rodriguez au Real Madrid. En mal de temps de jeu, le Colombien devrait finalement bel et bien rester dans son club cet hiver.



Sous contrat jusqu’en 2021, le milieu offensif de 28 ans a connu trop de blessures durant cette première partie de saison pour être jugé à sa juste valeur. La Casa Blanca et Zidane souhaitent lui donner une nouvelle chance et croient en son potentiel. L’ancien Monégasque a participé à 9 rencontres depuis le début de la saison pour un but et une passe décisive.



