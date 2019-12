Mercato - L’Atlético abandonne Cavani et a deux plans B

Depuis plusieurs jours déjà, on évoque un accord total entre Edinson Cavani et l’Atlético Madrid, avec un contrat de deux ans et demi sur la table. Une option qui plaît beaucoup à l’Uruguayen, qui n’est plus vraiment titulaire à Paris. Seulement, les Colchoneros souhaitent l’attirer dès cet hiver et non à la fin du mois de juin, au terme de son contrat. Le PSG a donc son mot à dire, et ne compte visiblement pas faire de cadeau au club de la capitale espagnole.



Comme l’explique Deportes Cuatro, une arrivée en janvier est pratiquement impossible et la direction rojiblanca se serait tournée vers une autre piste. Elle aurait ainsi choisi Cédric Bakambu, qui évolue actuellement en Chine mais avait montré de belles choses à Villarreal pendant 3 saisons avant de filer eu Beijing Guoan en 2018. L’Atlético négocie déjà le transfert de l’attaquant de 28 ans avec le club chinois. De son côté, Marca explique que les contacts ont déjà été entamés avec Paco Alcacer, qui souhaite quitter Dortmund... Qui dit vrai ?



Foot Mercato