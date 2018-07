Mercato : L'OM prêt à tout pour Balotelli

Plus que jamais sur le départ à Nice, et absent depuis la reprise de l'entraînement, l'attaquant Mario Balotelli (27 ans) est espéré depuis des semaines par l'Olympique de Marseille. Alors que l'international italien devrait choisir sa future destination d'ici jeudi au plus tard, le club phocéen est bien déterminé à jouer sa carte à fond dans ce dossier.



D'après L'Equipe, l'OM a transmis une dernière offre ferme à l'Italien. Celle-ci porte sur un contrat de 3 ans avec à la clé «le plus gros salaire de l'histoire olympienne», assure le journal sportif. Pour l'heure, le Transalpin et son agent Mino Raiola n'ont pas encore répondu à cette proposition mais le média assure qu'aucun autre prétendant du buteur ne lui a soumis une offre comparable.



D'ailleurs, le choix de l'Aiglon serait déjà fait et celui-ci souhaiterait bien rejoindre l'OM. Encore quelques heures de patience.