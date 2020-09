Mercato : L'Olympique de Marseille songe à recruter Diao Baldé Keita

L'Olympique de Marseille se cherche un attaquant. Et le club serait intéressé par les services de l'attaquant monégasque à en croire les informations de la presse transalpine.



Et voilà que la presse italienne donne une nouvelle piste. Selon Sky Italia, l'Olympique de Marseille serait parmi les prétendants de Keita Baldé (25 ans), l'attaquant hispano-sénégalais de l'AS Monaco.



La saison dernière, le Sénégalais a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en 21 rencontres de championnat (dont 9 titularisations). Dans ce dossier, on retrouve aussi Cagliari, la Sampdoria et la Fiorentina, avec la Viola qui serait en pole position et qui aurait déjà commencé les discussions avec l'entourage du joueur.