Mercato - La Juventus prête à offrir Adrien Rabiot et un montant XXL pour Paul Pogba

De quoi sera fait l’avenir de Paul Pogba ? C’est une question que se posent tous les fans de football à travers l’Europe. Une chose est sûre cependant, le Français ne traverse actuellement pas son meilleur moment, constamment ralenti par des pépins physiques. « Il est blessé, il ressent une gêne à la cheville. Il sera absent quelques semaines », confiait encore son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer mercredi dernier, alors que le joueur formé au Havre avait enfin refoulé les pelouses après trois mois d’arrêt.



Et son avenir du côté de Manchester semble pour le moins incertain. Ces derniers mois, c’est le Real Madrid qui semblait le plus intéressé par La Pioche, avec Zinedine Zidane aux commandes. Mais la direction merengue aurait fait savoir à l’entraîneur tricolore que l’option Pogba était loin d’être prioritaire, notamment après l’explosion de Fede Valverde. Du côté de Turin, on rêve cependant du retour de celui qui s’est révélé sous les couleurs noires et blanches, et la Vieille Dame semble maintenant être le prétendant numéro 1.



Une opération estimée à environ 100 millions d’euros

Et si on se fie aux informations publiées par le Sun en ce samedi, les Piémontais sont visiblement prêts à faire des folies pour le champion du monde. Le média explique ainsi que le champion d’Italie s’apprête à faire une offre XXL aux Red Devils : 65 millions de livres, soit environ 70 millions d’euros, plus Adrien Rabiot ! Le milieu de terrain serait estimé à 29 millions d’euros par les Turinois, ce qui porterait le total de l’opération à un montant s’approchant considérablement des 100 millions d’euros.



Reste donc à savoir quelle sera la réponse du club mancunien, mais il paraît difficile d’imaginer un club proposer quelque chose de plus intéressant pour Pogba aujourd’hui. Il faudra également savoir quelles seront les intentions d’Adrien Rabiot qui, selon nos informations, a été approché par Arsenal et Everton. Les dirigeants bianconeri ne semblaient pas spécialement chauds pour se séparer du joueur qui affiche 9 apparitions en Serie A cette saison (dont 5 titularisations), mais ce sera peut-être le prix à payer pour rapatrier Pogba...



